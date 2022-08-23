Москва, 23 августа, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Специальный стандарт экстренной медицинской помощи пациентам разрабатывают в Москве. Об этом 23 августа написал мэр столицы Сергей Собянин у себя в блоге.

Сергей Собянин

Глава города напомнил, что с 2023 года в Москве начнут работу шесть комплексов по оказанию экстренной помощи пациентам. Их мощность составит 600 коек, половина из которых — реанимационные. Именно под работу этих учреждений и разрабатываются новые стандарты.

«По расчетам специалистов, новые комплексы позволят оказывать эффективную и своевременную экстренную помощь до полумиллиона человек в год. Но для этого система должна работать как часы и на самом высоком уровне. И поэтому, параллельно со строительством зданий, правительство Москвы совместно с сообществом врачей разрабатывает и готовится приступить к практической апробации нового стандарта экстренной помощи пациентам», — написал Собянин.