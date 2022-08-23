Лос-Анджелес, США, , 11:58 — REGNUM Семья исполнителя Майкла Джексона, известного как «Король поп-музыки», прокомментировала недавнюю статью издания Rolling Stone о певце Гарри Стайлсе. Об этом 23 августа пишет Hollywood Life.

Гарри Стайлс Цитата из клипа Late Night Talking

Как отмечает издание, родные Джексона, в том числе его племянник Тадж Джексон, считают «нечестным» тот факт, что Rolling Stone окрестило Гарри Стайлса «Новым королём поп-музыки». «Нового короля поп-музыки не существует. Вы не владеете титулом, Rolling Stone, и не вы его заслужили, а мой дядя. Десятилетиями самоотверженности и самопожертвования… Дайте Стайлсу его уникальный титул», — высказался Тадж Джексон, добавив, что относится к Стайлсу с уважением, так как он «мегаталантлив».

Ранее Гарри Стайлс пожаловался на «токсичные» комментарии в Сети в адрес его девушки, актрисы Оливии Уайлд. Пара состоит в отношениях с 2021 года, несмотря на то, что артистка старше певца на 10 лет.

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