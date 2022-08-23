Кишинёв, , 11:58 — REGNUM Хакерская группировка Killnet начнёт проводить кибератки государственных сайтов Молдавии. Сообщение об этом 23 августа было размещено в телеграм-канале этой неформальной организации.

Кибератака Teknoblog.com

«Да начнётся ад на земле Молдавской, да прибудет три терабита запросов, — написали в канале группировки. — Прекратится пинг гос сети на недели, и тогда они точно прозреют в слезах».

Причины такого решения не называются, но впоследствии упоминается бывший министр обороны Молдавии Анатолий Шалару.

Стоит отметить, что утром 23 августа в полицию Молдавии пришло сообщение о минировании Кишинёвского аэропорта, всех торговых центров столицы и всех военкоматов страны.