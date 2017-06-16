Ростов-на-Дону, 23 августа, 2022, 11:57 — ИА Регнум. С начала 2022 года в Ростовской области произошло 6 237 пожаров, что в 1,5 раза больше, чем в 2021 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Марина Каширская ИА REGNUM Пал травы

Большая часть возгораний приходится на сухую траву и мусор. И, если в мае регистрировалось в среднем 19 пожаров в сутки, то сегодня их количество увеличилось вдвое.

«С учётом погодных условий, способствующих быстрому высыханию растительности, в августе и сентябре прогнозируется дальнейшее увеличение ландшафтных пожаров», — уточнили в ведомстве.

Особый противопожарный режим действует в Ростовской области с 28 апреля по 16 октября.