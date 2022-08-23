Нижний Новгород, 23 августа, 2022, 11:57 — ИА Регнум. После пожаров, которые произошли в центре Нижнего Новгорода 20 августа, были возбуждены уголовные дела по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Нижегородской области.

Марина Каширская ИА REGNUM Деревянный дом

В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего и лиц, которые могут быть причастны к поджогам домов.

Как сообщало ИА REGNUM, за предыдущую неделю в историческом центре Нижнего Новгорода горели четыре дома, два из которых — жилые. Так, 18 августа загорелся деревянный расселенный дом по улице Нижегородской, 7. Огонь перекинулся на соседнее жилое здание, которое является объектом культурного наследия регионального значения — доходный дом И. И. Гурова.

20 августа, в День города, с разницей в несколько минут загорелись дома на Грузинской и в Лудильном переулке. Деревянный дом на Грузинской был расселен, это главное здание городской усадьбы Тарасовых, которое было построено в 1844–1845 годах. Дом в Лудильном переулке был жилым. По словам жильцов, за несколько дней до пожара к ним приходили оценщики, которые намеревались расселить дом за минимальные деньги.

Читайте также: Пожар в расселённом доме перешёл на исторический объект в Нижнем Новгороде