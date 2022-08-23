Санкт-Петербург, , 12:01 — REGNUM За июль 2022 года пригородные поезда Санкт-Петербурга перевезли 8,8 млн человек. Об этом 22 августа сообщили в пресс-службе АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

Электричка в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Рекордное количество пассажиров превысило допандемийный показатель 2019 года. Прирост относительно 2019 года составил 2%. Тогда пригородные поезда перевезли в июле 8,6 млн человек.

Как отмечают в пресс-службе, в среднем за сутки пригородные поезда перевозят 283 тыс. человек. А максимум за сутки составил 357 тыс. человек.

Рекорд достигнут и относительно пассажирооборота. Во второй месяц лет он составил 377,8 пассажиро-километров, превысив показатель 2019 года на 6%.

При этом больше всего пассажиров перевозят пригородные поезда на Финляндском направлении, 3,2 млн человек. На втором месте Балтийское направление с показателем в два миллиона человек, далее Витебское — 1,6 млн человек. Наименее популярны Московское и Волховское.