Краснодар, 23 августа, 2022, 11:57 — ИА Регнум. В Сочи до 25 августа объявлено штормовое предупреждение из-за сильной жары, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю.

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«По данным ФГБУ «СЦГМС ЧАМ», в период 12-14 часов и до конца суток дня 23 августа, а также в дневные и вечерние часы 24 и 25 августа 2022 года на территории города Сочи ожидается сильная жара, температура воздуха в отдельных районах достигнет +36… +37 градусов», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что в этом году осенью в России ожидается непривычно длинный бархатный сезон.

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