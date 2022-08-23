Чебоксары, , 11:57 — REGNUM В Чувашии предусмотрено почти 20 млн рублей из республиканского бюджета на создание новых модулей информационной системы обеспечения градостроительства. Соответствующее извещение о проведении конкурса опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Цифровые технологии Иван Шилов © ИА REGNUM

Заказчиком является республиканское автономное учреждение «Центр информационных технологий» минцифры Чувашии. Речь идёт об оказании услуг по модернизации государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в части создания новых модулей и разделов.

Данная система, в частности, предполагает централизованное хранение сведений и документов о территориальном планировании, материалов о развитии территорий, застройке, существующих и планируемых к размещению объектах капитального строительства. Подрядчику предстоит провести работу с семантическими данными, расширить поисковые и картографические возможности, модернизировать управление картами и файлами, обеспечить перенос данных между муниципальным и региональным уровнями.

Начальная цена определена в размере19 989 000 рублей, источник финансирования — республиканский бюджет.

В конкурсе могут принять участие субъекты малого и среднего предпринимательства. При заключении контракта работы должны быть выполнены к 15 декабря 2022 года.