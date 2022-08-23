Чебоксары, 23 августа, 2022, 11:57 — ИА Регнум. В Чувашии предусмотрено почти 20 млн рублей из республиканского бюджета на создание новых модулей информационной системы обеспечения градостроительства. Соответствующее извещение о проведении конкурса опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Цифровые технологии

Заказчиком является республиканское автономное учреждение «Центр информационных технологий» минцифры Чувашии. Речь идёт об оказании услуг по модернизации государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в части создания новых модулей и разделов.

Данная система, в частности, предполагает централизованное хранение сведений и документов о территориальном планировании, материалов о развитии территорий, застройке, существующих и планируемых к размещению объектах капитального строительства. Подрядчику предстоит провести работу с семантическими данными, расширить поисковые и картографические возможности, модернизировать управление картами и файлами, обеспечить перенос данных между муниципальным и региональным уровнями.

Начальная цена определена в размере19 989 000 рублей, источник финансирования — республиканский бюджет.

В конкурсе могут принять участие субъекты малого и среднего предпринимательства. При заключении контракта работы должны быть выполнены к 15 декабря 2022 года.