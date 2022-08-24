Ярославль, , 11:22 — REGNUM В Ярославле выборы депутатов муниципалитета проходят почти незаметно. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Единственным более или менее ярким событием стал отказ в регистрации ряду кандидатов, в том числе главе фонда помощи секс-работникам. Впрочем, среди отказников практически нет известных личностей, и их участие вряд ли бы серьёзно изменило общую картину кампании.

Предвыборная агитация на выборах депутатов муниципалитета Ярославля

Главная особенность выборов — отмена партийных списков. Поэтому на первый план вышла личная работа кандидатов. Представители нескольких партий рассказали корреспонденту ИА REGNUM, что их кандидаты сделали ставку на общение с избирателями «лицом к лицу». Самые активные практически живут во дворах.

«У меня, например, по 30 встреч в день проходят по дому и двору и по 5-6 встреч с активами домов, а также индивидуальные встречи. Основная ставка сделана на общение с людьми», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM председатель фракции КПРФ в муниципалитете Ярославля Евгения Овод.

Точно такой же тактики придерживаются и антиподы коммунистов — кандидаты от «Единой России».

«Каждый кандидат у нас проводит в день от трех до пяти встреч в своих территориях. Наши кандидаты собирают предложения от жителей в Народную программу Ярославля. Помимо этого, все кандидаты рассказывают о своей деятельности и освещают ее в социальных сетях, на личных аккаунтах», — сообщил секретарь местного отделения города Ярославля партии «Единая Россия», действующий председатель муниципалитета Артур Ефремов.

Практически о том же говорят и «Новые люди»:

«Кандидаты работают с жителями, проводят дворовые встречи. На некоторых округах действительно разразилась нешуточная борьба между кандидатами», — рассказала руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Анна Скрозникова.

Правда, накал «нешуточной борьбы» больше напоминает стычки местного значения. В основном кандидаты недовольны срывом и заклеиванием листовок. В этом они обвиняют своих оппонентов из разных партий.

«У меня постоянно под стеклом предвыборный плакат, но меня всё время вскрывает КПРФ и туда свои фото ставит. Мы всё это ликвидируем, но всё равно неприятно», — поделился председатель фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в муниципалитете Анатолий Каширин.

«Пытаются нагадить, набезобразить. По 26-му округу конкуренты от «Единой России» взяли и удалили с автобусов рекламу нашего кандидата. При том свою рекламу они оставили. Тем более, мужчина воюет с женщиной — позор таким мужчинам», — рассказал первый секретарь Ярославского обкома КПРФ Михаил Парамонов.

А вот коллеги из ЛДПР к таким фактам относятся философски.

«В принципе, это обычная какая-то борьба, может быть она не очень хорошая. Это, как минимум, некрасиво — обдирать чужие листовки. Пусть люди выбирают, кто им важен», — заметил региональный координатор партии ЛДПР и кандидат в депутаты муниципалитета Евгений Смирнов.

Пожалуй, главное в этом не суть существующих претензий, а отсутствие привычных по прошлым кампаниям обвинений в адрес власти и правящей партии. Так обычно в Ярославле оппонентов обвиняли в использовании «чёрного пиара», адмресурса, негласного запрета на наружную рекламу. В этой избирательной кампании ни о чём подобном просто не слышно.

В «Единой России» и «Новых людях» заявляют, что конфликтов с другими партиями у них вообще нет. Так Артур Ефремов заметил, что проблемы проявляются «скорее в рабочих моментах». А Анна Скрозникова рассказала, что их кандидаты «провокациям не поддаются».

В оценках перспектив избирательной кампании партии осторожны: никаких амбициозных заявлений, никаких наполеоновских планов.

«Рассчитываем во всяком случае на те места, которые у нас имеются на данном этапе», — рассказал о планах партии на выборы координатор ЛДПР Евгений Смирнов.

«Цель приумножить. Есть для этого все предпосылки, очень активно кандидаты работают», — сказал коммунист Михаил Парамонов, правда количество мест, на которые рассчитывает партия, не назвал.

В «Единой России» сказали, что «рассчитывают на победу, как и любая партия». А в «Новых людях» пошли ещё дальше. Там говорят, что мандаты не являются главной целью.

«Исходя из работы в округе, которую сейчас проводим, мы видим, что у людей нет доверия к действующей власти. Поэтому мы не ставим своей целью победить на выборах и занять как можно больше округов. Наша основная задача — вернуть веру людям, которым не безразлична жизнь города. Наши кандидаты продолжат работу несмотря на то, есть у них мандат, или нет», — отметила Анна Скрозникова.

Пока что очевидно, что нынешняя кампания по выборам городских депутатов — самая тихая за последнее десятилетие. Бдует ли таким же тихим и новый созыв муниципалитета?