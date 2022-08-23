Воронеж, 23 августа 2022, 11:54 — REGNUM Экс-владелец завода по производству растительных масел в Воронежской области обвиняется в мошенничестве на миллиард рублей, сообщили 23 августа в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
Как полагает следствие, житель Новоусманского района вместе с отцом в 1999 году организовал предприятие по производству неочищенных растительных масел. Спустя десять лет, в 2009 году, владельцы завода решили, в связи с ухудшением финансового состояния, продать участок, который входил в единый имущественный комплекс. В результате третьему лицу была продана территория, на которой находился цех вторичной переработки сырья. Спустя ещё два года предприятие было объявлено банкротом.
Владелец предприятия договорился со своим знакомым о том, что тот выкупит завод. Новый владелец погасил всю задолженность перед кредиторами и получил все имущество компании, включая цех вторичной переработки. То, что часть участка находится в чужой собственности, обвиняемый скрыл от нового владельца предприятия.
В 2020 году, после того, как кредитор ужесточил условия финансирования предприятия, новый владелец предприятия узнал, что часть участка под одним из цехов была продана.
В настоящее время расследование данного уголовного дела завершено, предпринимателю предстоит предстать перед судом.