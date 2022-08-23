Воронеж, , 11:54 — REGNUM Экс-владелец завода по производству растительных масел в Воронежской области обвиняется в мошенничестве на миллиард рублей, сообщили 23 августа в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Уголовное дело Sledcom.ru

Как полагает следствие, житель Новоусманского района вместе с отцом в 1999 году организовал предприятие по производству неочищенных растительных масел. Спустя десять лет, в 2009 году, владельцы завода решили, в связи с ухудшением финансового состояния, продать участок, который входил в единый имущественный комплекс. В результате третьему лицу была продана территория, на которой находился цех вторичной переработки сырья. Спустя ещё два года предприятие было объявлено банкротом.

Владелец предприятия договорился со своим знакомым о том, что тот выкупит завод. Новый владелец погасил всю задолженность перед кредиторами и получил все имущество компании, включая цех вторичной переработки. То, что часть участка находится в чужой собственности, обвиняемый скрыл от нового владельца предприятия.

В 2020 году, после того, как кредитор ужесточил условия финансирования предприятия, новый владелец предприятия узнал, что часть участка под одним из цехов была продана.

«Фактически обвиняемый своими действиями лишил потерпевшего возможности полноправно распоряжаться приобретенным комплексом, чем причинил ему имущественный ущерб на сумму, превышающую 940 млн рублей», — уточнили в полиции.

В настоящее время расследование данного уголовного дела завершено, предпринимателю предстоит предстать перед судом.