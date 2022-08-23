Элиста, 23 августа, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Экс-сотрудник министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Калмыкии предстанет перед судом за свою халатность (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении СК России.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

Следователи полагают, что в октябре–декабре 2019 года ведомство заключило с четырьмя жителями Элисты контракты на приобретение в собственность республики квартир в 10-м микрорайоне для последующей передачи жилья детям-сиротам. Однако начальник отдела правовой и кадровой работы ведомства предварительно квартиры не осмотрел, в связи с чем не было выявлено их несоответствие техническим характеристикам.

Квартиры, не подключённые к центральной канализации, были предоставлены сиротам.

В результате были нарушены права и законные интересы четырёх граждан.

Материалы уголовного дела направлены в суд.