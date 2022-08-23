Сеул, , 11:55 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин проведет встречу со спецдокладчиком ООН по правам человека в КНДР Элизабет Сэлмон, которая посетит Сеул с 29 августа по 3 сентября. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что в ходе встречи глава южнокорейского МИД поддержит усилия ООН по продвижению прав человека, а также поделится видением администрации Юн Сок Ёля по решению проблемы с правами человека в КНДР.

Отметим, что ранее при посещении Южной Кореи представитель ООН проводил встречи только с заместителями министров иностранных дел и объединения.

Известно, что в ходе своего визита Элизабет Сэлмон встретится с высокопоставленными лицами Южной Кореи, включая министров иностранных дел и объединения, а также представителями правозащитных групп и семьей южнокорейского чиновника, убитого в КНДР.

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