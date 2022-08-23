Волгоград, 23 августа, 2022, 11:55 — ИА Регнум. За публичное демонстрирование нацисткой символики осуждён 33-летний житель Волгограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 августа в объединённой пресс-службе судов региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Мужчина в мае 2022 года разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» флаг нацистской Германии. Следователи доказали, что изображение было в свободном доступе и предназначалось для неограниченного круга лиц.

Кировский районный суд Волгограда признал мужчину виновным в пропаганде нацизма и оштрафовал его на одну тысячу рублей.

Постановление ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.