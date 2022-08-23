Алжир, , 13:01 — REGNUM Власти Алжира сообщили о большом количестве жертв в результате лесных пожаров, вспыхнувших на севере страны.

Лесной пожар geralt

Как сообщает Algerie Presse Service, в провинции Эт-Тарф, более всего пострадавшей от пожаров, пожар уничтожил 6039 гектаров леса. По данным местных властей, по состоянию на утро понедельника 22 августа, было известно о 36 погибших. В частности, 28 обгоревших тел были обнаружены спасателями в первый день возникновения пожаров (17 августа), при этом два тела до сих пор не опознаны. Ещё 8 человек погибли в больницах от полученных травм.

Также в местные больницы поступили 173 пациента с ожогами и отравлением продуктами горения.