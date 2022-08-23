Пермь, , 11:52 — REGNUM В Перми 1 сентября запретят розничную продажу алкоголя. Нарушителям грозят внушительные штрафы, сообщили в пресс-службе мэрии.

Алкоголь под запретом gorodperm.ru

Продажа спиртных напитков в розницу не допускаемся согласно постановлении краевого правительства «Об установлении дополнительных ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, требований к минимальному размеру оплаченного уставного капитала (уставного фонда)». Нарушение условий и мест розничной продажи алкогольной продукции влечёт наложение административного штрафа.

Размер штрафа для должностных лиц варьируется от 20 до 40 тысяч рублей. Нарушителям юрлицам грозит от 100 до 300 тысяч рублей.