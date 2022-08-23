Великий Новгород, 23 августа, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В Новгородской области региональное представительство Фонда содействия инновациям является важным элементом целой системы поддержки высокотехнологичных креативных стартапов, считает председатель Новгородского регионального отделения «Деловой России» Юрий Весельев. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM известие о том, что более 100 проектов на сумму более 450 млн рублей получили поддержку по конкурсу «Старт-Искусственный интеллект-1», он пояснил:

Искусственный интеллект

«Мы, как Новгородский фонд развития креативной экономики, вместе с представителями Фонда содействия инновациям ищем новые идеи, просеивая десятки из них через конкурсы «Умник» и «Школьный патент». Часто начинающие креативные предприниматели сперва получают сравнительно небольшой грант в Новгородском фонде развития креативной экономики. Это позволяет им зарегистрировать микропредприятие, на практике протестировать востребованность на рынке товара или услуги, создать первые прототипы своей продукции. Затем они двигаются дальше, получая более серьезную поддержку — в Фонде содействия инновациям.

В качестве примера можно привести разработку и производство высокотехнологичных протезов конечностей, развивающихся сегодня после того, как грантовая поддержка позволила создать и протестировать прототип. Фактически существует и работает сценарий развития высокотехнологичного креативного стартапа: от творческой группы преподавателей и студентов Новгородского госуниверситета, через поддержку Новгородского фонда развития креативной экономики к устойчивому развивающемуся проекту, достойному поддержки Фонда содействия инновациям».

Напомним, благодаря федеральному проекту «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика», конкурс «Старт — Искусственный интеллект» проводится Фондом содействия инновациям для создания новых и поддержки существующих малых инновационных предприятий, стремящихся разработать новую продукцию, сервисы и (или) решения с использованием технологий искусственного интеллекта. С 2021 года уже более 100 стартапов получили поддержку по конкурсу «Старт-ИИ-1» на сумму более 450 млн рублей.

В рамках действующего конкурса «Старт-Искусственный интеллект-1» будут поддержаны технологические решения, позволяющие имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека.

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