Владикавказ, 23 августа, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Власти Северной Осетии намерены разделить поток автомобилей, движущийся в сторону границы с Грузией, между тремя субъектами Северо-Кавказского федерального округа. Для исключения больших очередей на дороге в направлении к границе глава республики Сергей Меняйло предложил рассредоточить скопление большегрузного автотранспорта на территориях Северной Осетии, Ингушетии и Кабардино-Балкарии.

Sputnik Верхний Ларс

«Мы договорились о временных мероприятиях, которые будут способствовать уменьшению скопления транспорта. Столпотворения при въезде во Владикавказ и на подъезде к «Верхнему Ларсу» быть не должно. Очередь автомобилей необходимо рассредоточить на территориях трех регионов — Северной Осетии, Ингушетии и Кабардино-Балкарии, что позволит упорядочить движение», — заявил Меняйло 22 августа в ходе еженедельного аппаратного совещания.

Как отметил руководитель субъекта, договоренность об этом уже достигнута с главным управлением МВД по СКФО. В связи с этим скоординировать работу МВД по республике, а также ГИБДД и таможни он поручил главе своей администрации Ибрагиму Гобееву.

Напомним, ранее Сергей Меняйло предложил создать электронную очередь для направляющегося через пограничный пункт «Верхний Ларс» автомашин. К 22 августа очередь из них превышала 1300 единиц.