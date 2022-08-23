Сургут, Югра, 23 августа, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) 64-летний бывший начальник транспортного предприятия осуждён за взятку и злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

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Установлено, что в августе 2017 года бывший начальник путевой машинной станции Свердловской дирекции по ремонту пути получил от представителя коммерческой фирмы взятку в размере 900 тыс. рублей за работы по капитальному ремонту путей на станции Промышленная в Сургутском районе. Мало того, работы фирма выполняла с использованием ресурсов путевой машинной станции, что повлекло для ОАО «РЖД» ущерб в размере более 437 тыс. рублей.

Суд признал мужчину виновным во взятке и ущербе, назначив ему наказание в виде штрафа в более трёх миллионов рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Камчатке завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летней директора детско-юношеского клуба. Женщину обвиняют в превышение должностных полномочий.