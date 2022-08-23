Лос-Анджелес, США, 23 августа, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Студия 20th Century выбрала исполнителя главной роли в новой серии фильмов «Планета обезьян» (Planet of the Apes). Об этом сообщает Deadline.

Цитата из х/ф «Планета обезьян: Война». Реж. Мэтт Ривз. 2017 год. США Герой фильма «Планета обезьян»

По данным издания, главным актёром станет Оуэн Тиг («Оно», «Чёрное зеркало»). Уэс Болл («Бегущий в лабиринте») возьмёт на себя обязанности режиссёра проекта, производство которого планируют начать до конца этого года.

ИА REGNUM напоминает, что кинофраншиза «Планета обезьян» состоит из оригинального фильма 1968 года, а также его четырёх сиквелов, выходивших в 70-х годах, ремейка Тима Бёртона (2000) и перезапущенной трилогии Руперта Уайта и Мэтта Ривза. После приобретения Disney студии 20th Century компания изъявила желание заняться разработкой нового перезапуска.