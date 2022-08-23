Детский омбудсмен нашёл нарушения в благоустроенном парке в Ярославле
Ярославль, 23 августа, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин проверил безопасность парка «Рабочий сад» в Ярославле. Об этом сообщает аппарат уполномоченного.
В мае этого года началось благоустройство общественной территории «Рабочий сад». Работы велись в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе» и финансировалось по национальному проекту «Жильё и городская среда». Согласно контракту, ремонт должен был завершиться 10 августа.
К детскому омбудсмену обратились родители ребенка, который получил открытый перелом, катаясь на новой карусели. Михаил Крупин отправился на место происшествия.
По итогам визуального осмотра большое опасение у Михаила Крупина вызвали недавно установленные фонари. Детский омбудсмен отметил, что у оборудования монтажные лючки подключения закреплены изолентой, а на ряде столбов имеется свободный доступ к оголённым проводам.
Кроме того, мягкое покрытие беговых дорожек содрано строительной техникой, вместо газонного покрытия обнаружен строительный мусор и старые сухие деревья.
23 августа будет вынесено предварительное заключение от уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области.
Отметим, что на портале госзакупок нет сведений об исполнении контракта. Судя по этим данным, заказчик пока что не принял работы. Однако парк и его игровая зона открыты для всех желающих.