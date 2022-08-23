Ярославль, 23 августа, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин проверил безопасность парка «Рабочий сад» в Ярославле. Об этом сообщает аппарат уполномоченного.

Рабочий сад в Ярославле

В мае этого года началось благоустройство общественной территории «Рабочий сад». Работы велись в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе» и финансировалось по национальному проекту «Жильё и городская среда». Согласно контракту, ремонт должен был завершиться 10 августа.

К детскому омбудсмену обратились родители ребенка, который получил открытый перелом, катаясь на новой карусели. Михаил Крупин отправился на место происшествия.

«По факту получения травмы несовершеннолетним возбуждено производство. Уполномоченный по правам ребенка провёл визуальный осмотр территории парка, опросил отдыхающие там семьи с детьми, которые пояснили, что дети и раньше получали травмы (ссадины и синяки) на демонтированных, в настоящее время, каруселях», — сообщили в аппарате уполномоченного.

По итогам визуального осмотра большое опасение у Михаила Крупина вызвали недавно установленные фонари. Детский омбудсмен отметил, что у оборудования монтажные лючки подключения закреплены изолентой, а на ряде столбов имеется свободный доступ к оголённым проводам.

Рабочий сад в Ярославле

Рабочий сад в Ярославле

Кроме того, мягкое покрытие беговых дорожек содрано строительной техникой, вместо газонного покрытия обнаружен строительный мусор и старые сухие деревья.

«Мы видим, что сейчас территория парка представляет опасность для жизни и здоровья детей. Задача правоохранительных органов установить куда были потрачены деньги, выделенные в рамках национального проекта», — заявил Михаил Крупин.

23 августа будет вынесено предварительное заключение от уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области.

Отметим, что на портале госзакупок нет сведений об исполнении контракта. Судя по этим данным, заказчик пока что не принял работы. Однако парк и его игровая зона открыты для всех желающих.