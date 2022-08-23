Берлин, 23 августа, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Инфляция «съедает» дополнительные сбережения жителей Германии на фоне продолжающегося роста цен, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление экономического института IFO.

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«Отложенные в период коронавируса средства теперь растаяли во многих семьях. В то же время потребительские цены продолжат резко расти. В результате частное потребление, к сожалению, перестанет быть движущей силой экономики Германии в течение года», — заявил экономический директора IFO Тимо Воллмерсхойзер.

Отмечается, что депозиты частных домохозяйств в немецких банках резко выросли в период со второго квартала 2020 года по первый квартал 2021 года. По данным IFO, в этот период у немцев «на счетах было на 70 миллиардов евро больше, чем обычно».

Однако к концу первого квартала 2022 года эти «лишние» накопления были почти полностью ликвидированы. Повышенные траты домохозяйств в ФРГ связаны главным образом с высоким темпом инфляции, уточнили в IFO.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве финансов ФРГ заявили, что перспективы дальнейшего экономического развития Германии мрачны из-за роста цен на энергоносители и сбоев в цепочке поставок.

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