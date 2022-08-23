Хельсинки, 23 августа, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Третий ежегодный финский арктический чемпионат по обниманию деревьев прошел 20 августа в Финляндии. Об этом сообщает Yrt News.

Цитата из к /ф «Пес Барбос и необычный кросс». реж. Леонид Гайдай. 1961. СССР На дереве

Задачей конкурса является привлечение внимания людей к сохранению природы. Мероприятие проходит в трёх номинациях: спидхагинг, посвящение и фристайл.

В номинации спидхагинг участники должны обнять как можно больше деревьев за одну минуту, где каждое объятие не должно быть меньше пяти секунд. В номинации посвящение выбирают самое креативное объятие определенного дерева, выбранного участником максимум в минуту. В номинации фристайл нет ограничений, и участник в праве сам выбрать и дерево, и способ объятия.

В этом году победила Ани Ланкила, которая была в костюме медведя.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Чукотке со 2 по 7 августа состоялся Международный фестиваль «Берингов пролив» в рамках плана основных мероприятий председательства России в Арктическом совете в 2021—2023 годов.

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