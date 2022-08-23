Красногорск, 23 августа, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Основные причины смертности на железнодорожных путях в Подмосковье — пассажиры попадали под поезд, следуя по «опасным тропам» и на запрещающий сигнал на санкционированном переходе или прыгали с платформ, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.

Widewallpapers.ru Железная дорога

С начала 2022 года в Московской области на железной дороге погибли 170 человек. Так, на опасных тропах, чтобы сократить время, погибли 89 человек, на пешеходных переходах — 44 человека, не заметив запрещающего сигнала светофора. 34 человека погибли, прыгая с платформ или не желая платить за билет.

За три года пассажиропоток на железнодорожном транспорте в Подмосковье вырос на 33%. Для повышения безопасности на железной дороге построено 30 новых переходов и, 71 путепровод с переходами.

Как сообщало ИА REGNUM, за пять лет в Подмосковье снизилось число несчастных случаев во время перехода железнодорожных путей.

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