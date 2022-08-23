Владивосток, 23 августа, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В Приморье возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли трое человек, в том числе малолетний ребенок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Пресс-служба УГИБДД УМВД по Приморскому краю На месте ДТП в Приморье

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Госавтоинспекцией установлено, что 22 августа 34-летний водитель автомобиля Toyota Camry превысил безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения с последующим столкновением с большегрузом под управлением 60-летнего мужчины.

В результате удара погибли три пассажира Toyota Camry: 3-летний мальчик (в момент ДТП он находился на заднем пассажирском сиденье справа, в специальном удерживающем устройстве, которое вместе с ребенком выбросило из салона на дорогу); его 45-летняя мать (она находилась на заднем пассажирском сиденье) и 41-летняя супруга водителя.

Помимо погибшего ребенка в салоне находились ещё двое детей погибших женщин: 11-летняя девочка и мальчик 4 года. Их вместе с водителем доставили с травмами в больницу.

Сотрудниками полиции установлено: водитель Toyota Camry обучения на право управления транспортным средством не проходил. Его уже привлекали к административной ответственности за пьяную езду и управление автомашиной без прав.

Авария произошла в темное время суток, на участке без искусственного освещения. Дорожное покрытие — мокрый асфальт.

«По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавили следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кировском районе Приморья в результате столкновения легкового и грузового автомобилей на трассе Владивосток — Хабаровск погибли три человека, ещё трое пострадали.