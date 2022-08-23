Волгодонск, Ростовская область, , 11:44 — REGNUM В Ростовской области следователи выясняют обстоятельства смерти 12-летней девочки в больнице. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СК России 23 августа.

Следственный комитет РФ Sledcom.ru

Трагедия случилась в Волгодонске 22 августа 2022 года. Ребёнок скончался в детской городской больнице. По данному факту возбуждено уголовное дело О причинении смерти по неосторожности.

«В рамках расследования уголовного дела следствием будут установлены все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы», — уточнили в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.