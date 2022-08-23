Нижний Новгород, , 11:44 — REGNUM У пяти сотрудников детского оздоровительного лагеря «Восток» в Семеновской районе обнаружен золотистый стафилококк. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Нижегородской области, которое продолжает эпидемиологическое расследование.

В детском лагере Департамент труда и социальной защиты Костромской области

Бактерия обнаружена у сотрудников пищеблока детского лагеря, в настоящее время они отстранены от работы. Руководство лагеря рассматривает вопрос замены сотрудников.

Кроме того, в управлении отметили, что 50 смывов, отобранных с объектов внешней среды после проведения заключительной дезинфекции, соответствуют нормативам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из лагеря поступило около 30 экстренных извещений с подозрением на энтеровирусную инфекцию, которая, предположительно, и стала причиной массового заболевания детей. В управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области по итогам проверки нашли ряд нарушений, которые могли способствовать распространению инфекции.

На случай массового заболевания детей обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Позднее было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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