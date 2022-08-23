Спасский район, Рязанская область, , 11:55 — REGNUM Дополнительные силы парашютистов-десантников направлены для борьбы с природными пожарами в Рязанской области, сообщили 23 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Авиалесоохраны.

Парашютист-десантник на пожаре Пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана»

На помощь коллегам прибывают 99 человек из федерального и Новосибирского подразделения. Они будут работать в труднодоступных местах Спасского района. Парашютистам в разведке обстановки помогают беспилотники, отслеживают обстановку также лётчики-наблюдатели.

«Основная проблема в борьбе с пожаром — постоянный порывистый ветер, из-за которого происходит частая смена обстановки на кромках и внутри контура очага. Парашютистам-десантникам приходится делать перегруппировку команд и менять план работы. Полевой лагерь парашютистов-десантников разбит вблизи района пожара на минимально-возможном расстоянии для безопасности ночлега», — уточнили в ведомстве.

С 18 августа в Рязанской области работают 108 сотрудников Авиалесоохраны из федерального, Ханты-Мансийского и Тюменского подразделений, а также наземных лесных служб Московской, Липецкой, Тамбовской, Тульской и Владимирской областей.

Как сообщало ИА REGNUM, группировка сил на ликвидации природных пожарах в Рязанской области превышает девять тысяч человек.

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