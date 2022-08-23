В Рязанскую область направлены ещё порядка 100 парашютистов-десантников
Спасский район, Рязанская область, 23 августа, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Дополнительные силы парашютистов-десантников направлены для борьбы с природными пожарами в Рязанской области, сообщили 23 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Авиалесоохраны.
На помощь коллегам прибывают 99 человек из федерального и Новосибирского подразделения. Они будут работать в труднодоступных местах Спасского района. Парашютистам в разведке обстановки помогают беспилотники, отслеживают обстановку также лётчики-наблюдатели.
С 18 августа в Рязанской области работают 108 сотрудников Авиалесоохраны из федерального, Ханты-Мансийского и Тюменского подразделений, а также наземных лесных служб Московской, Липецкой, Тамбовской, Тульской и Владимирской областей.
Как сообщало ИА REGNUM, группировка сил на ликвидации природных пожарах в Рязанской области превышает девять тысяч человек.