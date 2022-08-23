Москва, 23 августа, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы отказал Минобороны России в удовлетворении иска к подрядчику из сферы связи — АО «Воентелеком». Истец пытался взыскать с компании неосновательное обогащение в размере 258 815 689 рублей 58 копеек. Решение судьи Агеевой может быть обжаловано в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны России

В основе спора лежит контракт от 2012 года на централизованное сервисное обслуживание средств связи, программно-аппаратных комплексов и инфраструктуры информационных технологий Вооруженных сил России стоимостью 2,4 млрд рублей.

Истец обосновал требования тем, что по контракту был перечислен аванс в размере 100%, «однако, ответчиком, по мнению истца, было допущено завышение объёмов оказанных по контракту услуг, которое было выявлено в ходе комиссионной проверки, в результате чего, ответчиком по контракту фактически не были оказаны услуги на заявленную ко взысканию сумму аванса не обеспеченного предоставлением встречного исполнения обязательств по контракту».

Судья отметила, что уже на момент начала проверки «общий срок исковой давности по заявленным требованиям был пропущен» и проведение проверки спустя столь длительное время «не может служить основанием, с которым закон связывает возможность перерыва или приостановления течения срока исковой давности». В итоге в удовлетворении иска министерству отказали.

Напомним, также финансовую претензию к «Воентелекому» имеет Московский физико-технический институт, который пытается взыскать с ответчика долг в размере 16,5 млн рублей по договору от 2019 года и проценты за пользование чужими денежными средствами — более 2,7 млн рублей. Дело заслушают 11 октября 2022 года.