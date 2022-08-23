Москва, 23 августа, 2022, 11:40 — ИА Регнум. ***

Дмитрий Жуков, Иван Ковтун, Святослав Кулинок. Цербер армейского тыла. Генерал Макс фон Шенкендорф и журнал боевых действий его штаба. М.: Вече, 2022.

Дмитрий Жуков, Иван Ковтун, Святослав Кулинок. Цербер армейского тыла. Генерал Макс фон Шенкендорф и журнал боевых действий его штаба. М.: Вече, 2022.

В рецензируемой книге представлен журнал боевых действий начальника тыла группы армий «Центр» генерала пехоты Макса фон Шенкендорфа (1875–1943) за период с 1 июля по 31 декабря 1942 года. Журнал заполнялся «в режиме реального времени», что придало ему большую достоверность, по сравнению с послевоенными мемуарами. Он описывает принципы организации и ведения борьбы против народных мстителей. Немало места в нем уделено и вопросам коллаборации. Ее появление обуславливалось вынужденными мерами. Потери вермахта на фронте были столь значительны, что потребовали переброску вверенных Шенкендорфу частей на передовую, несмотря на протесты последнего — ведь движение Сопротивления в тылу тоже принимало все более широкие масштабы. Кроме того, как свидетельствует журнал, имело место неудовлетворительное снабжение оставшихся соединений вооружением, некомплект штата (доходивший до 50%) и невысокий уровень командного состава. В ряде случаев прибывавших из «резерва фюрера» офицеров просто приходилось отправлять назад. В итоге уже в октябре 1941 года под началом генерала находилось 15 000 человек, набранных из числа местного населения для выполнения карательных и полицейских функций.

Впрочем, и с коллаборантами нередко возникали проблемы. «201-я охранная дивизия докладывает, что из боевого батальона «Березина» дезертировало 57 человек» (запись от 19 сентября 1942 г.). «203-я охранная дивизия докладывает об аресте в 602-м восточном батальоне («Днепр») 8 унтер-офицеров и 1 солдата, которые замышляли побег к партизанам. Следствие ведется» (26 октября).

Журнал признавал эффективность партизанской разведки и сложность борьбы с «лесными солдатами». Так, в июле 1942 г. в ходе контрпартизанской операции «Майский жук» погиб ее командующий полковник Курт Зейдлиц-Курцбах, а «партизаны, по всей видимости, в основном ушли на север». Нередко бои против народных мстителей напоминали сражения на фронте. 13 ноября каратели потеряли в числе прочего 2 танка, уничтоженных противотанковой артиллерией партизан.

Публикуемые документы показывают, что Шенкендорф был очень опасным противником. Он ясно понимал, что широкомасштабные репрессии не решают проблему движения Сопротивления. Напротив, это «наилучшая искра» для появления «новых бандитских районов». Последнее, впрочем, не мешало ему самому, когда это было выгодно, совершать подобные преступления. За нападение на Славное «было расстреляно 100 человек бандитов и их родственников в присутствии мужского населения Славного и окрестностей» (3 сентября).

Так что остается сожалеть, что генерал не дожил до Минского процесса над немецкими военными преступниками (15 — 29 января 1946 г.), на котором осудили ряд его подчиненных. Думается, он заслужил бы на нем прочную веревку и место под виселицей.