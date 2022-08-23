«Не стало патриота»: глава Чувашии о смерти Олега Кортунова
Чебоксары, 23 августа, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В Чувашии в связи со смертью главы Чебоксар Олега Кортунова начали поступать первые соболезнования. В числе первых это публично сделали чувашский митрополит Савватий и сити-менеджер Чебоксар Денис Спирин, затем появилось соболезнование от главы республики Олега Николаева. При этом сообщений на официальных сайтах на данный момент нет, передаёт корреспондент ИА REGNUM .
Руководитель Чувашии Олег Николаев, выражая в телеграм-канале соболезнование в связи со скоропостижной смертью главы города Чебоксары — спикера столичного парламента Олега Кортунова, отметил, что «не стало целеустремлённого руководителя, патриота своей земли, жизнерадостного, доброжелательного и неравнодушного к чужим проблемам человека».
Глава Чувашии выразил соболезнование родным, близким, друзьям и соратникам Олега Кортунова, а также «всем, кому он был дорог».
Сити-менеджер Чебоксар Денис Спирин признался, что смерть коллеги для него — «невосполнимая личная утрата». Он назвал Олега Кортунова человеком «большой внутренней силы».
Соболезнования также принёс митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий:
Как сообщало ИА REGNUM , 22 августа скончался 38-летний глава Чебоксар Олег Кортунов. Он руководил столичным горсобранием с октября 2020 года.