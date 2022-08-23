Чебоксары, 23 августа, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В Чувашии в связи со смертью главы Чебоксар Олега Кортунова начали поступать первые соболезнования. В числе первых это публично сделали чувашский митрополит Савватий и сити-менеджер Чебоксар Денис Спирин, затем появилось соболезнование от главы республики Олега Николаева. При этом сообщений на официальных сайтах на данный момент нет, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

Пресс-служба администрации главы Чувашии. Cap.ru Олег Кортунов

Руководитель Чувашии Олег Николаев, выражая в телеграм-канале соболезнование в связи со скоропостижной смертью главы города Чебоксары — спикера столичного парламента Олега Кортунова, отметил, что «не стало целеустремлённого руководителя, патриота своей земли, жизнерадостного, доброжелательного и неравнодушного к чужим проблемам человека».

«Трудно говорить об Олеге Игоревиче в прошедшем времени — он был молод и полон сил. Именно таким мы его будем помнить всегда. В этот траурный день мы все склоняем головы в глубокой скорби», — написал Николаев, отметив, что вся трудовая деятельность Кортунова «была посвящена служению родному городу» .

Глава Чувашии выразил соболезнование родным, близким, друзьям и соратникам Олега Кортунова, а также «всем, кому он был дорог».

Сити-менеджер Чебоксар Денис Спирин признался, что смерть коллеги для него — «невосполнимая личная утрата». Он назвал Олега Кортунова человеком «большой внутренней силы».

«Я всегда знал, что на Олега Игоревича можно положиться в любой и самой сложной ситуации как на надёжного, верного друга и профессионала своего дела. Он был энергичным, открытым к общению человеком, искренне стремился внести вклад в решение важнейших для жизни горожан вопросов», — написал глава администрации Чебоксар в телеграм-канале , заверив, сохранит о нём «добрую, светлую память» .

Соболезнования также принёс митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий:

«Приношу мои искренние соболезнования родным и близким новопреставленного Олега, а также Чебоксарскому городскому собранию депутатов. Царствие Небесное, вечный покой!»

Как сообщало ИА REGNUM , 22 августа скончался 38-летний глава Чебоксар Олег Кортунов. Он руководил столичным горсобранием с октября 2020 года.