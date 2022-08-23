Кишинёв, 23 августа, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В школах Молдавии растёт дефицит учителей, так как выпускники педагогических вузов не хотят идти на эту работу, сообщила 23 августа на телеканале Accent TV начальник Унгенского управления образования Молдавии Юлия Панку.

Сергій Ткаченко Зарплата учителя

Она рассказала, что в настоящее время в школах республики 2161 вакансия, что больше прошлогоднего дефицита почти на 200. В регионы приходит всё меньше молодых учителей, а где-то не приходят и вовсе. Причина тому — низкие зарплаты.

«Нехватка учителей ощущается во многих населенных пунктах Каларашского района, будь то в крупных школах, таких как гимназии Бравича или Питушка, или в средних школах города Калараш, или в небольших гимназиях, таких как гимназии в Пыржолтень и Бахмут», — сказал Панку.

По словам чиновника, даже обещанные молодым учителям 120 тыс. леев (около 370 тыс. рублей), которые предлагает государство на три года, тоже не решают проблему, так как после истечения этого срока финансовая мотивация падает.

Стоит отметить, что дефицит учительских кадров в Молдавии ощущается не первый год. Для его смягчения разрешается подписывать контракты с пенсионерами, но на срок не превышающий один год. Каждую осень соглашения переподписывают.