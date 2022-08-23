* талибов — запрещённая в России организация

Нью-Йорк, США, , 11:39 — REGNUM Члены Совета Безопасности ОН вновь не смогли договориться об освобождении некоторых должностных лиц «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) от запрета на поездки. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно резолюции Совета Безопасности от 2011 года, 135 членов движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подлежат санкциям в отношении запрета на поездки и замораживанию активов. Но некоторые должностные лица этой группы были освобождены от запрета.

В июне Совет Безопасности ООН продлил освобождение от запрета для 13 представителей движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на два месяца, с возможностью автоматического продления. Однако это освобождение не было распространено на двух должностных лиц министерств образования и высшего образования из-за ограничений в отношении девочек.

Освобождение указанных 13 чиновников также закончилось 19 августа после того, как Ирландия выступила против его автоматического продления.

Согласно дипломатическим источникам, несколько западных стран готовы сократить список официальных лиц «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые подпадают под освобождение. Эти страны заявляют, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не выполнили своих обязательств по защите прав человека и борьбе с терроризмом.

Ранее Соединённые Штаты объявили о гибели лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири в результате удара беспилотника в Кабуле в конце июля, поставив под сомнение обещание талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не укрывать террористов.

Однако Китай и Россия поддержали регулярное продление списка исключений. Совет Безопасности под председательством Китая заявил на прошлой неделе, что исключения всё ещё необходимы.

По сообщению информационного агентства AFP, на заседании Совбеза 22 августа было представлено несколько компромиссных предложений, более или менее ограничивающих список талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и направления их поездок. Но члены СБ ООН не смогли достичь согласия.

Согласно этому сообщению, ожидается, что переговоры продолжатся.

AFP пишет, что до тех пор, пока освобождение не будет продлено, ни один из официальных лиц талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на которые распространяются санкции, не сможет совершать поездки.

Этот вопрос является проблемой для Амир Хана Моттаки, министра иностранных дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который в последние месяцы несколько раз ездил в Катар для дипломатических переговоров и был среди 13 освобождённых от запрета официальных лиц.

МИД талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обратился в Совет Безопасности ООН с просьбой не использовать санкции как инструмент давления на группировку.

Абдул Каххар Балхи, пресс-секретарь МИД, говорит, что соглашение в Дохе предусматривало снятие всех санкций с руководства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он подчеркнул, что этот пункт должен быть полностью реализован.

Балхи предупредил, что если запрет на поездки будет продлён, вместо того, чтобы способствовать диалогу и взаимодействию, стороны дистанцируются друг от друга, чего следует избегать.