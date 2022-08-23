Симферополь, 23 августа, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Мировое соглашение между АО «Международный аэропорт «Симферополь» и подразделением китайской компании утвердил Арбитражный суд Республики Крым.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Аэропорт Симферополя

В сентябре 2019 года АО «Международный аэропорт «Симферополь» направило в арбитраж иск о взыскании с компании 1,77 млрд рублей в качестве пени за нарушение сроков исполнения строительных работ по реконструкции объекта.

«Производство по исковому заявлению акционерного общества «Международный аэропорт «Симферополь» о взыскании денежных средств прекратить», — приводит «Крым 24» цитату из определения суда.

Как уточняется, сторонами заключено дополнительное соглашение к контракту с изменением срока окончания работ.