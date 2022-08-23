Калуга, , 12:26 — REGNUM В 193 дорожно-транспортных происшествиях на территории Калуги с начала 2022 года погибли семь человек и 224 человека получили травмы, сообщила 23 августа корреспонденту ИА REGNUM представитель отдела ГИБДД УМВД России по городу Калуге Екатерина Линькова.

Пешеходы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Одним из основных видов дорожных происшествий, повлиявших на рост их количества, в 2022 году является наезд на пешехода — 56 случаев, что составляет 29% от общего количества ДТП. С участием пешеходов на пешеходных переходах произошло 32 ДТП, из них 18 — на нерегулируемых пешеходных переходах и 14 — на регулируемых переходах. Отмечается рост количества ДТП на нерегулируемых пешеходных переходах (+20%) и ДТП, совершенных по вине пешеходов (+7,1%).

«С целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов в Калуге с 23 по 28 августа будет проходить оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, пешеход!», направленное на снижение аварийности с участием пешеходов, а также на активизацию работы по выявлению водителей, не предоставляющих преимущество в движении пешеходам, и пешеходов, допускающих переход проезжей части в неустановленном для перехода месте. Госавтоинспекция Калуги призывает пешеходов соблюдать правила дорожного движения, использовать световозвращающие элементы в одежде. Водителям в темное время суток нужно быть особенно внимательными вблизи пешеходных переходов, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными и дорожными условиями», — отметила Екатерина Линькова.

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