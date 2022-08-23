Калуга, 23 августа 2022, 12:26 — REGNUM В 193 дорожно-транспортных происшествиях на территории Калуги с начала 2022 года погибли семь человек и 224 человека получили травмы, сообщила 23 августа корреспонденту ИА REGNUM представитель отдела ГИБДД УМВД России по городу Калуге Екатерина Линькова.
Одним из основных видов дорожных происшествий, повлиявших на рост их количества, в 2022 году является наезд на пешехода — 56 случаев, что составляет 29% от общего количества ДТП. С участием пешеходов на пешеходных переходах произошло 32 ДТП, из них 18 — на нерегулируемых пешеходных переходах и 14 — на регулируемых переходах. Отмечается рост количества ДТП на нерегулируемых пешеходных переходах (+20%) и ДТП, совершенных по вине пешеходов (+7,1%).
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