Калуга, 23 августа, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В 193 дорожно-транспортных происшествиях на территории Калуги с начала 2022 года погибли семь человек и 224 человека получили травмы, сообщила 23 августа корреспонденту ИА REGNUM представитель отдела ГИБДД УМВД России по городу Калуге Екатерина Линькова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пешеходы

Одним из основных видов дорожных происшествий, повлиявших на рост их количества, в 2022 году является наезд на пешехода — 56 случаев, что составляет 29% от общего количества ДТП. С участием пешеходов на пешеходных переходах произошло 32 ДТП, из них 18 — на нерегулируемых пешеходных переходах и 14 — на регулируемых переходах. Отмечается рост количества ДТП на нерегулируемых пешеходных переходах (+20%) и ДТП, совершенных по вине пешеходов (+7,1%).

«С целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов в Калуге с 23 по 28 августа будет проходить оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, пешеход!», направленное на снижение аварийности с участием пешеходов, а также на активизацию работы по выявлению водителей, не предоставляющих преимущество в движении пешеходам, и пешеходов, допускающих переход проезжей части в неустановленном для перехода месте. Госавтоинспекция Калуги призывает пешеходов соблюдать правила дорожного движения, использовать световозвращающие элементы в одежде. Водителям в темное время суток нужно быть особенно внимательными вблизи пешеходных переходов, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными и дорожными условиями», — отметила Екатерина Линькова.