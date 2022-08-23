Краснодар, 23 августа, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Днём 23 августа местами в Краснодарском крае ожидается пыльная буря. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом управлении МЧС России.

LuidmilaKot Жара

«Неблагоприятное явление ожидается преимущественно в северной и восточной части Кубани», — уточнили в ведомстве.

Осадков на Кубани 23 августа не ожидается. Порывы ветра будут достигать 17-22 метров в секунду.

В дневные часы температура воздуха составит +30…+35 градусов. На участке от Джубги до Магри ожидается сильная жара — до +37 градусов.