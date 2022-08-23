Минск, 23 августа, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Состав биатлонной команды на первый этап Кубка Содружества в Сочи опубликовал Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии. Соревнования пройдут на лыжно-биатлонном комплексе в Красной Поляне.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

В состав мужской команды Белоруссии вошли серебряный призёр Олимпиады-2022 Антон Смольский, а также Дмитрий Лазовский, Максим Воробей, Степан Данилов и Александр Кошин.

В женскую команду включены олимпийская чемпионка — 2018 в эстафете Динара Алимбекова, а также Алина Пильчук, Дарья Кудаева и Аделина Сабитова.

Первый этап Кубка Содружества пройдёт в Сочи с 23 по 29 августа.