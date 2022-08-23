Пенза, 23 августа, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В Пензе на территории одного из кладбищ обнаружили подозрительный предмет, напоминающий по внешнему виду боеприпас. Находку обследовали специалисты Росгвардии, сообщает 23 августа пресс-служба ведомства.

58. rosguard. gov.ru В Пензе обнаружили артиллерийский снаряд

Сотрудники инженерно-технического отделения отряда милиции особого назначения территориального управления Росгвардии установили, что это боеприпас времен Великой Отечественной войны, производства периода 1941–1945 годов.

«Снаряд имел сильные признаки коррозии и, по внешним признакам, прошел канал ствола орудия. Учитывая все обстоятельства, опасная находка была уничтожена с соблюдением необходимых мер предосторожности», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM передавало, в июле в Кузнецком районе Пензенской области грибники наткнулись на мины. Два 50-мм боеприпаса времен Великой Отечественной войны опасности для окружающих мины не представляли.

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