Благовещенск, , 11:44 — REGNUM В столице Амурской области инспектор по делам несовершеннолетних не предприняла меры для того, чтобы помочь детям из семьи, где родители употребляли алкоголь и наркотики. Несовершеннолетние страдали и были вынуждены жить в неблагоприятных условиях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 августа в следственном управлении СК РФ по региону.

Плачущий ребенок (сс) Vlynn

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Инспектор по делам несовершеннолетних, не проводившая работу с неблагополучной семьёй, осуждена за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Ей назначены судом девять месяцев исправительных работ.

«В результате халатного и недобросовестного отношения к службе были существенно нарушены права и законные интересы малолетних детей, которым систематически причинялись физические и психические страдания», — подчеркнули в следственном комитете.

Ранее был осуждён отец детей за нанесение им побоев. Их мать получила срок за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье в отношении 31-летнего жителя посёлка Бурея возбуждено уголовное дело за истязания 12-летнего сына своей сожительницы. На протяжении почти 1,5 лет мужчина избивал ребёнка.