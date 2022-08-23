Магас, , 11:35 — REGNUM Из Ингушетии в ближайшее время будет запущен новый авиарейс. Он свяжет прямым авиасообщением столицу республики Магас и город Тюмень, сообщили 23 августа в пресс-службе правительства региона.

Самолет Дарья Антонова © ИА REGNUM

Выполнять полеты по маршруту «Тюмень — Магас» будет авиакомпания Nordwind Airlines, Прямые рейсы из столицы Тюменского края в Магас стартуют 9 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года власти Ингушетии анонсировали открытие в 2022 году десяти новых рейсов из аэропорта Магас. Среди них в том числе были названы перелеты в Нижневартовск, Тюмень, Ростов-на-Дону, Самару, Сочи. Эти планы должны поспособствовать развитию туризма в республике, считает первый вице-премьер Олег Фурсов. Напомним, ранее из Ингушетии можно было улететь только в Москву. В настоящее время из Ингушетии самолетом можно добраться до Санкт-Петербурга, Сочи, Самары.

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