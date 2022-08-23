Москва, , 11:34 — REGNUM Всем карателям из нацбатов и дипломатам киевского режима хватит места на скамье подсудимых. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 августа, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Сергей Миронов Spravedlivo.ru

Ранее посол киевского режима в Казахстане Петр Врублевский был вызван в МИД республики, где ему выражен протест в связи с его высказываниями о русских.

«Вы только задумайтесь: этот недоносок с дипломатической неприкосновенностью (надеюсь, временной) призывает убивать… всех русских. Не солдат, не добровольцев, не полицейских и не бойцов ЧВК. Просто всех русских — читай: женщин, детей, стариков. Хотя чему тут удивляться, если боссы таких вот «послов» 8 лет превращали жизнь русских людей Донбасса в ад. Убивали и калечили их сотнями. И продолжают свою кровавую жатву — одни «хаймарсами», другие, вот такие умники, языками», — сказал Миронов.

По его словам, и тем, и другим лютовать осталось недолго, так как все военные преступники предстанут перед судом.

«Так что брали бы пример с Дмитрия Кулебы — отправляли детей и собак куда подальше, а сами бы в дырах прятались. Вместо того чтобы на камеру себе приговор подписывать!», — заключил Миронов.

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