Москва, 23 августа 2022, 11:33 — REGNUM Внимание, уделяемое развитию науки в России, идет в правильном направлении, это показывает динамика развития форума «Технопром» и увеличение количества участников. Об этом 23 августа заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
Чернышенко добавил, что форум стал знаковым событием объявленного президентом РФ Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий. В этом году его основной темой стало исполнение поручений главы государства по достижению технологического суверенитета и экономической безопасности страны, подчеркнул он.
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