Москва, 23 августа, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Внимание, уделяемое развитию науки в России, идет в правильном направлении, это показывает динамика развития форума «Технопром» и увеличение количества участников. Об этом 23 августа заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

ИА REGNUM В координационном центре Правительства РФ прошла встреча заместителя председателя Дмитрия Чернышенко с представителями спортивной отрасли

«Мы видим, что форум развивается в серьезной динамике. Если в прошлом году участников было 3 тысячи, то в этом — 11. Это говорит о том, что высокое внимание, уделяемое руководством страны развитию науки и достижению технологического суверенитета идет в правильном направлении», — заявил он.

Чернышенко добавил, что форум стал знаковым событием объявленного президентом РФ Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий. В этом году его основной темой стало исполнение поручений главы государства по достижению технологического суверенитета и экономической безопасности страны, подчеркнул он.

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