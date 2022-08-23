Хартум, 23 августа, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Власти Судана подвели первые итоги наводнения, которое обрушилось на страну в середине августа.

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Как сообщил телеканалу Al-Hadath представитель служб Гражданской обороны, власти располагают данными о 83 погибших в результате наводнения и оползней. По данным спасателей, разлив реки Белый Нил привёл к уничтожению 25 тыс. жилых домов и хозяйственных построек.

Правительство страны ведёт оценку последствий стихийного бедствия и в ближайшее время планирует оценить ущерб, нанесённый экономике Судана.

Ранее сообщалось, что власти страны намерены задействовать армию для ликвидации последствий катастрофы.