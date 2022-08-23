Ростов-на-Дону, , 11:31 — REGNUM Границу с Россией за последние сутки пересекли более 18,5 тыс. жителей Донбасса и освобождённых территорий бывш. УССР. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Ростовской области 23 августа.

Андрей Турчак в ПВР «Аэлита». Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 18,5 тысячи граждан», — говорится в сообщении ведомства.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области с 19 февраля действует режим ЧС в связи с наплывом беженцев из Донбасса. Как отмечал ранее донской губернатор Василий Голубев, поток людей, прибывающих из ДНР и ЛНР, пока не снижается.