Лос-Анджелес, США, , 11:30 — REGNUM Анимационный сериал Batman: Caped Crusader не выйдет на стриминг-сервисе HBO Max. Об этом 23 августа пишет Deadline, ссылаясь на свои источники.

Бэтмен

По данным издания, этот и ещё пять анимационных проектов закрыли, поскольку компания Warner Bros Discovery продолжает свои меры по сокращению расходов и в преддверии слияния сервисов HBO Max и Discovery Plus в следующем году. Шоу Batman: Caped Crusader продадут сторонней платформе, однако какой — пока неизвестно.

ИА REGNUM напоминает, что исполнительными продюсерами Batman: Caped Crusader выступили Брюс Тимм, Джей Джей Абрамс и Мэтт Ривз. Warner Bros Discovery заказала производство шоу ещё в мае 2021 года.

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