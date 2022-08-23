Москва, 23 августа, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Россия придерживается диалога с Соединенными Штатами и сохраняет каналы дипломатической связи с ними, заявил 23 августа замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Mid.ru Сергей Рябков

«Диалог (с США) никогда не прекращался, мы его проводим на постоянной основе. Мы привержены контактам на уровне наших посольств, и, конечно, посредством телефонных контактов», — заявил Рябков в интервью телеканалу RT Arabic.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рябков заявил, что курс Североатлантического альянса, игнорирующий красные линии, является рискованным.

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