Лондон, , 11:27 — REGNUM Нефть растет на фоне заявлений Саудовской Аравии о том, что ОПЕК может сократить нефтедобычу, если цены продолжат снижаться. Об этом 23 августа сообщает Reuters.

Нефть Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Нефть марки Brent подорожала на 42 цента, или на 0,4%, до $96,90 за баррель к 09:30 по московскому времени после неспокойной сессии накануне, когда цены упали более чем на $4, но затем сократили потери и торговались почти без изменений. В начале торгов в Азии она подорожала на 1 доллар за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI выросли на 40 центов, или 0,4%, до 90,76 доллара за баррель.

В августе цены на эти марки упали примерно на 12% и 8% соответственно на фоне опасений по поводу глобальной рецессии и падения спроса на топливо.

Накануне саудовское государственное информационное агентство SPA со ссылкой на министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдул-Азиза ибн Салмана аль-Сауда сообщило, что ОПЕК готова сократить добычу нефти, чтобы прекратить падение цен, вызванное низкой ликвидностью фьючерсного рынка и макроэкономическими опасениями.

Текущая напряженная ситуация усугубляется тем, что запасы сырой нефти в стратегическом нефтяном резерве США находятся на самом низком уровне за более чем 35 лет.

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